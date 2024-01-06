中文台節目表 翡翠台

9:00 活到一百歲及兩文三語通天下

9:55 京都畫報

10:25 古城百景

11:00 兩個小生去Camping

11:30 在那遙遠的地方

11:55 宣傳易

12:00 香港原味道

12:30 周六聊Teen谷

1:00 午間新聞

1:15 兩文三語通天下

1:20 諸朋好友（PG）

1:50 諸朋好友

2:20 女人必學100道菜

3:20 長命不老及勁歌推介

4:00 多啦A夢

4:30 Hands Up

5:00 奇妙的動物之動物新紀錄

5:30 櫻桃小丸子

6:00 榮寶齋

6:30 六點半新聞報道

6:55 天氣報告

7:00 新聞透視

7:30 兩文三語通天下

7:35 東張西望

8:00 亞洲超星團

9:30 巴西熱浪嘉年華

11:00 勁歌金榜

11:15 晚間新聞及天氣報告

11:30 財經透視

12:00 你們我們他們

1:00 宣傳易

1:05 東張西望

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

