Christina搣40磅肥肉 開騷兩日「打敗仗」
美國天后Britney Spears日前表明堅拒復出樂壇，其同門師妹Christina Aguilera近日則在「賭城」拉斯維加斯舉行駐場騷。身形向來豐滿的她為了今次演出減走40磅肥肉，以弗爆身材示人，不過演出兩日就「打敗仗」，日前突然在社交網宣布因病押後餘下兩場演出。
Christina的駐場騷於上月30日開始在賭城舉行，她完成除夕當晚的演出後突然病倒，原定今日及明日的演出場次被迫押後舉行，她在社交網宣布消息：「經過喺拉斯維加斯舞台上與所有人迎嚟新年之後，我亦迎接咗新年流感！！！由於要休息，我好抱歉地宣布呢個周六、周日兩場騷將會改期。我好期待幾星期之後重踏舞台。我為呢個騷無比驕傲，經過首兩場後好感激你哋所有人嘅支持同愛戴！See You Soon。」據知她將於2月2日復出開騷。
後台晒事業線
另外，Christina日前在社交網公開多張出場前在後台拍攝的照片，相中穿白色厚羽絨大褸的她露出超強事業線，大擺性感甫士。
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