音樂人伍仲衡於去年1月在音樂會上當眾向女友Ida求婚成功，二人今日正式拉埋天窗，一對新人早前拍攝結婚相，穿上黑色新郎禮服的伍仲衡身形比之前更弗，事後自爆是修圖效果，更指婚禮儀式從簡，現時心興奮，並感謝太太一直在身邊照顧。