獨家探班：全裸可一不可再 陳婉婷滿足「老公」 玩SM五花大綁

有「最美丫鬟」之稱的陳婉婷（Hebe）與林耀聲日前拍攝真人真事改編、由梁鴻華執導的電影《我也是》，場口講述Hebe為滿足老公林耀聲的變態慾望，甘願大玩SM（性虐待）！穿上性感睡衣的她在床上被五花大綁，為求逼真，阿聲拍攝時出真力以麻繩綁住Hebe，經幾次轉鏡位後，Hebe手臂已明顯泛紅，每當停機阿聲都立即查看及慰問拍檔。

片中演強姦犯的阿聲坦言接到劇本一刻已相當緊張，事前做足資料搜集，又看書參考如何處理精神狀態，不過最擔心的仍是弄傷Hebe：「好驚呀！因為鏡頭前唔用力大家係會睇到嘅，一Cut機見Hebe隻手紅晒，死啦！」身旁Hebe的即安慰他：「我情願你大力啲一Take過，哈哈！」她指角色很有挑戰性，坦言最擔心自己演繹得差：「怕演得唔好會影響到當事人，因為現實中真係有呢個人。」

接受AV情節 問到將來結婚，能否接受伴侶有特殊性癖好？Hebe害羞表示：「如果只係想模仿AV劇情我都會配合嘅，但強姦犯當然唔得啦！」阿聲則表示：「情趣嚟，可以維繫夫妻感情，最緊要老婆開心。」他笑言今次拍攝前已向女友備案，大讚女友體諒他，問到能接受多大尺度？他笑說：「以前都試過全裸拍獨立電影，不過依家唔好啦。」Hebe也笑指今次的睡衣打扮已很大挑戰，雖然之前拍攝《黑水界》試過在片場全裸，但鏡頭只拍側身，未有拍到重要部位。