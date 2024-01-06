鏡仔騷前出Solo歌造勢 Tiger玩搖滾風 聲底似霆鋒

隊長Lokman推出新歌《如果電話亭》玩味較濃，望大家做事不用太認真，隨遇而安，更指有藉着歌曲審視自己：「自己係一個認真同太有條理嘅人，有陣時有啲Moment會好辛苦，呢首歌都係叫自己試吓亂諗嘢，唔好咁有條理，放鬆吓！」而擅長Rap的Alton製作《非物質文化遺產》，他說：「嚴格嚟講係自己第一首Solo歌，係說唱Rap嘅Hip Hop作品，希望大家可以聽吓我嘅故事。我嘅古仔其實對於大家會有共鳴，因為香港打工仔面對啲問題同壓力，最後出口都係自己，所以好希望大家都可以搵到呢份資產。」

「係就好囉！」

至於鍾情美式搖滾的Tiger，首支單曲《Alright》亦朝着這個方向製作：「今次係一個好有意思嘅Project，由開始寫、錄製都有參與，結他有部分係自己彈，首歌講嘅係入行呢幾年嘅心路歷程。」他指拍攝歌曲宣傳短片當日，現場每個聽過該曲的人都認為其聲底似謝霆鋒，對此他表示：「好奇怪，我由細到大都冇覺得過，但錄緊、錄完畀屋企人同其他朋友聽，都覺得點解有謝霆鋒Feel？有70%嘅人係覺得似，但我唔覺，係就好囉！最緊要你哋開心。」而Frankie新歌名為《皮思苦》，望透過歌曲讓樂迷了解其想法：「大家對我有少少誤解，但唔緊要，我都係會做自然嘅自己畀大家睇。」