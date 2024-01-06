前輩面前好Talk得 炎明熹被挖「示愛」舊史

除了Gigi外，同場還有王心凌、古巨基、孫楠、韓紅、郁可維、魏如萱及周深等。Gigi今次被安排分別與譚維維、魏如萱及郁可維合唱，對戰周深與孫楠。Gigi在現場清唱英文歌晒唱功，獲觀眾大讚聲線特別，又指她身形高挑，造型吸睛，連講話也很有禮貌。同場的譚維維笑言從Gigi身上學會不少東西，主持人何炅也指Gigi說話技巧進步神速，問她是否進修了聊天班，又重提她3年前曾表示喜歡周深，周深聞言即怕醜跪低，及後更在台上四圍跑，並以粵語向觀眾作自我介紹，Gigi即表示歡迎他來港開演唱會打圓場，場面搞笑。