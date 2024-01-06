前輩面前好Talk得 炎明熹被挖「示愛」舊史
「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）近日強勢加盟內地音樂真人騷《聲生不息．家年華》，同場前輩對她讚不絕口，當中主持重提她曾表達對周深的仰慕之情，令對方害羞不已！
憑內地音樂真人騷《聲生不息》爆紅並成功開拓內地市場的炎明熹（Gigi），雖然升讀大學後在內地曝光率略減，但人氣未受影響。近日她再獲《聲》主辦方邀請，以「飛行嘉賓」身份強勢加盟《聲生不息．家年華》，專程飛抵長沙錄影。
除了Gigi外，同場還有王心凌、古巨基、孫楠、韓紅、郁可維、魏如萱及周深等。Gigi今次被安排分別與譚維維、魏如萱及郁可維合唱，對戰周深與孫楠。Gigi在現場清唱英文歌晒唱功，獲觀眾大讚聲線特別，又指她身形高挑，造型吸睛，連講話也很有禮貌。同場的譚維維笑言從Gigi身上學會不少東西，主持人何炅也指Gigi說話技巧進步神速，問她是否進修了聊天班，又重提她3年前曾表示喜歡周深，周深聞言即怕醜跪低，及後更在台上四圍跑，並以粵語向觀眾作自我介紹，Gigi即表示歡迎他來港開演唱會打圓場，場面搞笑。
歌聲剛柔並重
此外，Gigi日前亮相大灣區新年音樂會，以一身俠女打扮與希林娜依高合唱，被指具有俠骨柔情風格，Gigi受訪時表示：「兩首歌聽上去很像，很江湖，但其中一首歌特別以柔情聲線來演繹，另一首就澎湃一點，所以在兩首歌之間切換，其實挺有難度，給了自己很大的鼓勵。」
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