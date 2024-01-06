Twins紅館騷終極加場：做完可以引退！

Twins正忙於排練及Keep Fit，務求以最佳狀態登場！

女子組合Twins演唱會即將開鑼，由於反應熱烈，門票供不應求，主辦方昨日宣布第3度加場，終極加開第13、14場！Twins戲言完騷後可以光榮引退，不過退休也絕不解散，兩姊妹是一生一世好隊友，向歌迷大派定心丸。

Twins將於本月底舉行《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會，由於是她們相隔9年後再開紅館騷，門票早前開售時已掀起搶飛潮，場數更是一加再加，早前宣布加至12場，不過歌迷既開心又擔心，有無限聯想：「佢哋係咪好似BLACK PINK咁，做埋今次就解約？解散？係咪想生仔退休？咁搏命，唔好呀……」

主辦方昨日宣布3度加場，加開2月5及6日的第13及14場，Twins異口同聲高呼：「嘩！今次真係破晒紀錄！14場！做完真係可以好似歌迷傳言咁光榮引退啦！」嚇得工作人員不知所措，阿Sa笑說：「佢哋真係私訊問我哋係咪想解散，笑死，我哋依家加第13、14場，1314一生一世呀！Twins就算退休都唔會解散，我哋係一生一世嘅好隊友，TWINS SPIRIT係會長存。破晒紀錄做咁多場，唔係唔畀我哋農曆年『退』下來『休』息一下呀？放個長少少嘅假都得啩！」阿嬌亦附和：「係囉！1314，我哋都係一生一世！哈哈，公司話係雙喜終極加場，歌迷應該最開心，因為我同阿Sa為大家爭取到9成飛放出街賣！今次應該唔會再收到留言話買唔到、求票等等啦！大家千祈咪去炒黃牛，等買加場啦，我又可以有飛補少少朋友債。」

諗計加握手位 談到開騷日子逼近，她們透露正為演唱會排練及Keep Fit，阿嬌自誇今次好醒目：「我已經學好晒舞步，個人又瘦番，各方面都進行得好好，所以對個演唱會好有信心。」阿Sa就表示：「其實我每次都當係最後一次咁做，珍惜上台同大家相聚機會，全力以赴，做到最好！不過今次有一個仍未解決到嘅問題，就係咁多年來我哋演唱會都有握手位，今次都好想有，因為好耐冇見歌迷，但係公司就出現好多反對聲音，驚我哋唔好好保護自己，近距離接觸咁多人會容易病。我同阿嬌依家都諗緊，點樣可以有一個握到手又安全嘅方式去解決呢個問題，等歌迷又開心，我哋又開心。」