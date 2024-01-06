TVB宣布加人工 何廣沛主攻「男配」 劉穎鏇拉票打孖嚟

何廣沛在台慶頒獎禮有份角逐視帝，但面對強敵馬國明與陳豪率先投降，在前晚舉行的無綫盆菜宴上主力為「男配」獎項拉票，而席間無綫主席許濤宣布今年加人工的好消息。

無綫前晚及昨晚在將軍澳電視城舉行員工盆菜宴，筵開約300席，無綫主席許濤宣布加人工的好消息：「2023年香港經濟，或者我哋從事電視廣播業務嘅經營都非常困難，但TVB仍然做出非常亮麗嘅成績，雖然無綫財務方面未做到完全翻身，不過我睇到目前嘅成績，好有信心2024年係TVB翻身嘅一年，我代表董事局決定今年大家有得加薪。」高層曾志偉受訪時補充指裁員已告一段落，現時反而不夠人手，台前幕後都需要請人。

盆菜宴上何廣沛獻唱，丁子朗及冼靖峰等《亞洲超星團》學員則勁歌熱舞。憑劇集《你好，我的大夫》及《破毒強人》角逐「最佳男主角」及「最佳男配角」的何廣沛落力為「男配」獎項拉票，他說：「我真係好鍾意《破》劇個角色，一句對白都冇、只可以做手語。奈何我有份參演嘅《新聞女王》人氣勁，所以（最佳劇集）手掌係肉、手背都係肉。」又指爭視帝要面對馬國明及陳豪等強勁對手，早已打定輸數：「入到10強我已經覺得好欣慰，自己投咗《破》劇陳豪一票，女主角就梗係投『Man姐』佘詩曼啦！」而入圍「女配角」與「飛躍進步女藝員」的劉穎鏇亦趁機拉票，講到頒獎禮戰衣，她賣關子拒透露性感與否，只說：「當晚以藍色打扮登場。」

莊子璇嫌腿粗 港姐冠軍莊子璇被指整容，她對此表示：「參選時都有人講啦，可能大家覺得我太唔靚，靚少少就覺得整容。（冇整容？）冇，有留意大家覺得我邊個位唔好睇，會喺嗰度化妝多啲，大家唔鍾意我個鼻，我咪遮瑕遮好啲囉，網民話我打鼻翼針，乜有啲咁嘅嘢咩？真係唔知。（接受唔到微調？）唔夠膽講以後，呢個階段唔需要。（最唔滿意邊個部位？）雙腿，唔夠纖瘦，鬼叫我以前玩田徑，有一定嘅肌肉量。」