愛妻發聲明護航 A貨昆凌斥出軌 周杰倫被屈「多人運動」

新一年開始，周杰倫可謂禍不單行，繼日前被批新歌輸口碑，遭網民指江郎才盡後，又因發福不少而被嘲「假髮大叔」。近日他再慘被捲入出軌風波，有人以假帳號扮昆凌「發聲」，內容牽涉「多人運動」字眼，愛妻昆凌即挺身出聲明護夫，網民亦力撐遭惡意造謠、無辜聲名受損的周杰倫。

台灣天王周杰倫與昆凌結婚多年一直恩愛非常，育有3名子女的他們，不時在社交網大晒幸福，之前舉家到芬蘭歡度聖誕，2023年最後一日，昆凌又上載一家人的背影照及與老公的恩愛合照，在英國倫敦齊齊看煙花倒數，周杰倫晒出一張背對鏡頭擁着昆凌的照片，強調：「無論有多忙，家庭始終應該排在第一位。」一句話已感受到他是好丈夫、好爸爸。至於昆凌亦公認是賢內助，老公去到邊便跟到邊，照顧子女亦相當有方，堪稱圈中模範夫婦及家庭，令人羨慕。

「撕掉你虛偽的面具」 沒想到踏入2024年不久，鮮有緋聞的周杰倫居然捲入「出軌」風波！前日網上流傳「昆凌開撕周杰倫」的文章，有人以「HannahQuinlivan」假帳號扮昆凌「發聲」，寫下「周先生，撕掉你虛偽的面具吧，你的完美人設不會隱藏你太久的」，更直指：「這樣的日子我一天也不想再過了，周先生！你與你那些惡心的朋友們做的惡心事情，真的會覺得不會有真相大白的一天？」還加上「周杰倫出軌」、「周杰倫多人運動」標籤，火速引起網民熱議！

Po旅遊照拆彈 事件持續發酵，為了「打假」正視聽，昆凌前晚透過社交網發聲明闢謠，指網上流傳的截圖為完全偽冒昆凌帳號的發文，內容不實、純屬虛構，並非昆凌所發，呼籲網民不要輕易相信在網上流傳的謠言，並保留法律追訴權。至於周杰倫亦出招，上載與昆凌偕好友在英國旅行的自拍，表示同遊「哈利波特斜角巷」，輕鬆化解負面傳聞。

網民大多對周杰倫投信任一票，力撐他是「愛妻號」，有人更寫道：「那麼美的一個女生，靠自己也會有光輝燦爛的未來，卻擱置事業為老公照顧家庭和3個孩子，麻煩放過他們，只要周杰倫、昆凌還在一起，我就相信愛情。」