金秀賢做「阿二」 朴寶劍復出頭炮吊癮 當選最期待演員

不少陣容強勁的韓劇將於今年推出，退伍兩年未有新作的男神朴寶劍，近日撼贏韓劇天王金秀賢，獲業界選為最值得期待演員No.1；而金泰璃主演的新劇，則當選今年最期待電視劇。

憑《雲畫的月光》及《男朋友》等吸納大批劇迷的朴寶劍，退伍近兩年的復出頭炮，是夥拍女星IU合作的新劇《您辛苦了》，該劇由韓劇《山茶花開時》編劇林尚春操刀，講述1950年代於濟州島出生的男女主角的成長故事。朴寶劍今次回歸之作，預計將為電視圈帶來一股清新氣息，加上他與IU首度搭檔，2人之間的化學效應同樣令人期待，故他近日在業界票選的「2024最期待演員」排名中力壓金秀賢大熱登頂！IU與韓劇《Sweet Home》女星高旻示並列第3位；韓劇《D.P：逃兵追緝令2》男星具教煥緊隨其後。

金泰璃新劇被睇好 有業內人士指金秀賢相隔多時回歸電視圈，認為他揀劇本向來眼光獨到，加上演技有保證，所以每部作品均被高度注視。不過，他與金智媛合作的新劇《眼淚女王》，雖有神劇《來自星星的你》金牌編劇朴智恩加持，卻未能打入業界票選「今年最期待韓劇」三甲。第一位反而是去年憑韓劇《惡鬼》奪演技大獎的女星金泰璃，夥拍《黑暗榮耀》女星辛叡恩合作的新劇《正年》，因其演技出色，加上又是人氣漫畫改編而被睇高一線；排第2、3位分別是趙正錫孭飛的古裝劇《魅惑之人》，以及全鍾瑞主演的新劇《不可能的婚禮》。

另外，憑韓劇《還魂：光與影》上位的女神高允貞，去年夥拍李正河的話題劇《Moving超異能族》熱爆海外，2人同以高票數獲業界選為「2024最期待新人男女演員」，高允貞擔正的新劇《總有一天機智的實習醫生生活》將於上半年播出，外界十分期待她展現嶄新面貌。