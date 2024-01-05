暢所欲玄：十二生肖運程：蛇

屬蛇的朋友，於龍年運程比較好，先恭喜恭喜！有四吉星相照，凶星只有三粒，吉多凶少，是一個有利進取的年份，不利消極的朋友。

太陽吉星，蛇的地支巳火，為太陽臨官得祿之地，也就是太陽吉星到臨本位，其力量加倍大。太陽旺盛而高掛天空，照耀屬蛇本位，所以積極之人有吉星照，消極者失去吉星照。

天喜吉星當然有利肖蛇的朋友，添丁嫁娶利桃花，不用多說。文昌吉星則有利學生哥讀書，開啟學習智慧自然有之。從事文書工作或是簽約的工作，都有文昌吉星關照。天廚吉星，若有屬蛇的家人煮飯，今年的廚藝進步神速，有利家庭和諧。

孤辰凶星，男怕孤辰女怕寡宿，都是指一個人宅在家，姻緣桃花枯竭，孤寡一生之意。有天喜太陽吉星照，多外出，進取心強一些，脫單在龍年，不怕孤辰凶。晦氣凶星容易破財，晦氣是退晦不光明之氣，令人懶散不進取，幸好有太陽吉星解除晦氣。龍年三殺在巳午未，巳火為劫殺，大忌於家中東南、南、西南動土。三殺方動土與太歲頭上動土都會令運程轉差，縱有吉星照耀，也救不了運程，必須保持心態平靜，才可渡過厄運。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅