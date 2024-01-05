王一博誤踩「缽仔糕」

內地超人氣小生王一博近日在表演活動獻唱，其工作室公開綵排片段，有眼利網民發現，他專心演唱時竟踩到「缽仔糕（胸墊）」，即時面無表情地將它從鞋底撕走，並隨手扔到一旁。更搞笑的是，當時他正唱着歌詞「不要問我在尋找甚麼」，令網民爆笑！