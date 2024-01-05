1月5日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月05日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
王一博誤踩「缽仔糕」
內地超人氣小生王一博近日在表演活動獻唱，其工作室公開綵排片段，有眼利網民發現，他專心演唱時竟踩到「缽仔糕（胸墊）」，即時面無表情地將它從鞋底撕走，並隨手扔到一旁。更搞笑的是，當時他正唱着歌詞「不要問我在尋找甚麼」，令網民爆笑！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240105-0105_00282_074/王一博誤踩「缽仔糕」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc