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陶喆太太凸肚嗌幸運
台灣女星侯佩岑與陶喆太太江佩蓉（Penny）感情深厚，日前2人到澳洲跨年，在社交網分享靚相。Penny上載一張攬着陶喆的恩愛合照，寫道：「把我們意外看見的幸運分享給大家！」身穿黑色短裙的她看似肚凸凸，網民紛紛恭喜她「有喜」，嚇得她急澄清：「不是啦！是海豚跳起來很幸運。」
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