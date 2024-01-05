天生麗質要出「醜」 衛詩雅耍劍破地獄 見血險毀容

衛詩雅在新片飾演喃嘸師傅，她為角色剪短頭髮，還花上半年時間學習破地獄儀式，練劍時幾乎破相！素顏上陣的她更被導演「糟質」醜化，認真大犧牲。

英皇電影《破．地獄》演員許冠文、衛詩雅、周家怡、秦沛、金燕玲等，與英皇老闆楊受成昨日在大埔進行開鏡拜神儀式。衛詩雅為角色剪短長髮，透露花了半年多時間跟喃嘸師傅學習破地獄儀式：「好有難度，要撒溪錢、練劍花、劍上面有火、又要自轉加公轉，仲要跳過火堆。」她自爆在家中練劍時幾乎破相：「拋劍嘅時候，劍向住塊面插嚟落，好彩只係割到手流血，唔係塊面就會留疤。」她笑言學習後有「一技傍身」，可以多賺外快。

許冠文讚劇本夠地道 衛詩雅指今次角色經常鬧人，火爆情緒令她收工回家也睡不着，面部長出紅點，還要被導演「糟質」：「第一次拍戲全素顏上陣，導演仲成日問我係咪有化妝，咁我本身係咁靚、天生麗質吖嘛！導演話咁要化醜佢，加啲黑眼圈同皺紋。」

至於「冷面笑匠」許冠文4年後再拍戲，大讚劇本冇得頂：「香港人依家叻到，淨係氹佢哋笑唔得，要有Sense。戲裏面我做棺材舖，講人生係咩嚟，所有執着要點應付。」他表示片中要挑戰體能，企足10多小時。近年電影市道低迷，他希望香港電影可以再發揚光大，認為香港原創題材才能吸引全世界欣賞：「破地獄係一個喪禮儀式，係好香港、好地道嘅原創故事。」