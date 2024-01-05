獨家探班：開工急撇張振朗 姚子羚登台標冷汗 靠好姊妹救急
藝人姚子羚和張振朗近日為新劇《反黑英雄》進行拍攝，姚子羚分享在美國開騷時身體不適的小插曲，又指「胡說八道會」姊妹情深，即使各散東西亦無阻她們相聚。
藝人姚子羚和張振朗近日現身中環碼頭拍攝無綫新劇《反黑英雄》，主要拍攝姚子羚為撇甩張振朗而躲入公廁的場景。
姚子羚在美國與「胡說八道會」一班好姊妹完成兩場演唱會，回港後就匆忙開工，問到會給演唱會打幾分？她說：「第1場畀70分，因為有啲緊張，同埋中間出現技術上嘅問題，我被突然安排去暖場。第2場我會畀80分，因為已經有經驗。」她指第2場開騷前幾日突然喉嚨痛，綵排時狂冒冷汗兼頭暈，多得好姊妹李施嬅提供維他命C應急，當晚她在台上亦進入忘我狀態。講到一班好姊妹大多已離開無綫，姚子羚指大家各自有想法，而她與無綫仍有約在身：「但係無論喺邊間公司，都唔會影響我哋聚埋一齊，就好似今次演唱會咁，公司亦都好支持，願意畀長假期我去做騷。」
爭獎打定輸數
同場的張振朗憑劇集《靈戲逼人》提名《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男主角」，但他直言今年有馬國明等視帝級人物一起角逐獎項，預料沒勝出機會，又指睇好炎明熹奪「最佳電視歌曲獎」。問到何時與女友結婚？他表示「冇咁快」，認為現階段工作至上，女朋友亦沒有反映想結婚的想法。
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