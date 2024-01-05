中娛星動：秦嵐泳衣外穿 熱巴突破尺度 高衩水着搶Fo

迪麗熱巴、秦嵐、秦海璐、辛芷蕾及趙昭儀等，到冰島拍攝內地綜藝節目《花兒與少年》第五季，最新一集講到她們為了浸溫泉做準備，在房間內討論要穿甚麼服裝，並展示自行準備的泳衣。秦嵐豪邁爽快地靜靜將泳衣穿上身，還詢問拍檔會否太性感，秦海璐即醒目提醒她攝錄機正在拍攝。

秦嵐將泳衣外穿，露出黑色長袖衫、長褲，變成大媽造型，秦海璐打趣建議她以此造型直接落水。正在敷面膜的熱巴看到秦嵐的泳衣後驚呼：「是不是我的太露了？」眾人即起哄要她拿出泳衣讓大家過目，秦嵐更笑說：「穿出來給我看一眼。」

熱巴於是拿出少布的一件頭高衩款泳衣，秦嵐拿起來研究指泳衣很性感，傻更更的熱巴回應令大家哄堂大笑：「這是我最密實的泳衣了！」並表示以為大家會帶三點式，秦嵐笑說：「誰會帶？我拍內衣廣告也遮遮掩掩，怎會在節目裏穿三點式，瘋了吧？」其實新一季《花》一班拍檔相處融洽，是少數沒有爭執的一季，但不失搞笑，網民看見可愛傻氣的熱巴與豪邁的秦嵐，都表示睇得輕鬆又愉快。