娛圈單打：婚姻步步驚心 恩愛有時靠演

合作經典穿越劇《步步驚心》撻着的吳奇隆、劉詩詩，結婚快將10年，仔都生埋，近年卻婚變頻傳。最誇張的是，有內地網民近日到吳奇隆社交網留言，竟發現「劉詩詩」成為被禁字眼，只要打上這3個字就不能發文。隨後又有網民測試，發現「離婚」、「出軌」一樣被設定為禁字，紛紛驚呼：「難道真的離了？」

可能有見傳聞滿天飛，咁啱得咁蹺，日前有內地記者發布影片，力證這對銀色夫妻情不變。片中可見，劉詩詩帶着兒子逛街，隔天吳奇隆、劉詩詩又帶兒子出門，之後詩詩抱兒子上車，奇隆則忙着把東西放到後座，詩詩安頓好兒子後就去幫老公忙。總之，就是尋常夫妻的生活日常。

記者強調，兩公婆正常互動，完全不似感情出問題。不過又有黑心網民質疑，這一切是否夾埋記者一起演戲而已？唉，信者恒信，不信者恒不信，看來奇隆詩詩若不大方合體見人，講明感情依舊，婚變傳聞難以百分百平息。

當然，人人性格不同。本欄早已講過，有人喜歡將愛宣諸於口，有人卻想保持低調，畢竟兩公婆點相處，的確冇必要一一向外人交代。可能奇隆同詩詩係後者，先至引發連串誤會。但話得說回來，娛樂圈並非一般行業，錢搵得多，有時候私隱難免不保，食得鹹魚抵得渴就係咁解。

隨着詩詩事業發展順遂，奇隆亦工作繁忙，二人聚少離多確係實情。去年章子怡、汪峰先至驚爆離婚；陳妍希又同老公陳曉傳出情變，奇隆詩詩這對「步步CP」，已成為粉絲力守的最後童話。所以話啫，千祈唔好有乜冬瓜豆腐啊！