貼錢出「蕉」冧歌迷 張敬軒認Tyson做仔 即場畀零用錢？

歌手張敬軒昨日在活動上表示會豪擲7位數開生日會回饋歌迷，預告屆時會「找數」以泳裝上陣兼打扮成香蕉，令人期待！他又大讚Tyson Yoshi，並笑言想認對方做仔。

張敬軒、Tyson Yoshi、陳凱詠、張蔓姿與妹妹張蔓莎昨日現身品牌活動，軒仔將大搞萬人生日會，他透露細節：「會分兩場舉行，每場5千人，會過大海，免費入場。我個歌迷會2019年成立，呢個係第一個歌迷會活動，預計花7位數。其實都係佢哋嘅會費，我再補貼吓，而且歌迷都要自費交通費。」榮獲叱咤「我最喜愛的男歌手」的軒仔揚言生日會將「找數」着泳裝：「我準備好，唔係唔着呀？當日嘅Dress Code係生果。（你扮咩生果？）我會着到成條香蕉咁！（黃黚黚？）入面係雪白無瑕。」

軒仔稱完成演唱會後，將接受聲帶療程：「可以令條氣順啲，把聲滑啲，但做完個療程，有段時間把聲會沙啞，所以唔可以接唱歌嘅工作。」他指新一年為自己定下小目標：「我想跟Tyson Yoshi做健身，但唔使練到好似佢咁波濤洶湧。」

「乖仔」煮健身餐 軒仔大讚Tyson乖仔，對方知道他食杯麵做消夜即自動請纓，表示要煮健身餐給他，他笑言想認對方做仔，Tyson即時答應：「有咁嘅老竇唔拘！爹哋我冇零用錢！」提到他在《叱咤》頒獎禮波濤洶湧成焦點，他稱頒獎禮前一小時才決定戰衣，對於在頒獎禮食白果，他表示沒有失望，只想見證好友魏浚笙奪新人獎。至於張蔓姿與張蔓莎姊妹檔上陣感開心，張蔓莎表示除了音樂，新一年希望拍電影：「我想拍愛情片，男主角想搵Tyson。」

Tyson Yoshi對住張敬軒手多多。 張蔓姿與張蔓莎（左）姊妹檔上陣。