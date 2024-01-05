獨家消息：高海寧「錢」途無限 發聲「陪駕」 佘詩曼北上密密賺 調行程爭后

視后佘詩曼與花旦高海寧憑《新聞女王》在內地人氣再升，2人接商演、廣告工作已排到幾個月後，酬勞大增等過肥年。當中高海寧架勢成為雙語「導航員」，冧爆粉絲：「以後開車，有我陪着大家！」至於阿佘稍後要出席內地頒獎盛典，但忙爆的她正極力調配時間，望趕及出席月中舉行的台慶頒獎禮。

佘詩曼、高海寧（高Ling）及何依婷憑無綫劇集《新聞女王》再次谷起人氣，除了在內地更受歡迎、粉絲人數激增外，工作及商演酬勞更是幾級跳，廣告、商演接到手軟！在內地向來受歡迎的阿佘，如今更是分身不瑕，甫踏入2024年即要北上工作，在機場被大批粉絲簇擁，向來親民的她與粉絲一起用手砌心心，難怪盡得各人歡心。阿佘獲邀出席本月13日在內地舉行的頒獎盛典，屆時會跟多位內地小生花旦肖戰、王一博、楊紫、劉亦菲、楊冪等齊齊踏上紅地氈，相當架勢。活動翌日她本來要出席無綫台慶頒獎禮，但視后呼聲最高的她因當日早已接了內地工作，故現時正積極調配時間，望能親身出席台慶頒獎禮。

阿佘廣告接個不停，日前就為化妝護膚品牌拍攝廣告，保持完美肌膚狀態，網民指她「狀態看着像極20歲」。由「新聞女王」到「凍齡女王」，她回想當年長時間拍劇，最常飲用蜜糖水，內外滋潤，護膚細節亦一絲不苟，她表示：「平時工作忙碌，護膚過程成為我其中一個放鬆途徑。」

至於高Ling多年前憑劇集《三十而已》在內地闖出名堂，努力多年不負所望，成功「升呢」，如今走紅受到更多內地觀眾認識和肯定。她接受本報訪問時，坦言這兩個多月來每天都忙於工作，但愈忙愈開心，亦因《新》劇在內地Hit爆，她除了瘋狂接商演外，更以非常可觀的酬勞接了應用程式地圖「導航員」的工作，實行讓粉絲「與Ling同行」。普通話了得的她，日前亮相內地節目時被考南京話，獲老師大讚發音準，今次做「導航員」則會分別以廣東話及普通話作聲音導航，她興奮得在內地社交網率先向粉絲宣布喜訊：「以後開車，有我陪着大家！」

何依婷帶愛貓登「陸」吸金 高Ling受訪時說：「《新聞女王》真係令我得到好多新嘅嘗試同工作機會，我係好開心嘅，呢兩個月都不停飛嚟飛去，真係冇乜休息，不過好Enjoy，令我搵番信心。」據知她月底將開拍無綫新劇《武林》，劇中與周嘉洛、吳偉豪、江嘉敏及鄺潔楹齊齊打到飛起，高Ling續說：「2024年工作已經排到兩個月後，仲有好多新工作排緊，我從來都唔會畀限制自己，所以唱歌、跳舞我都想試吓。」她近日趁有少許空檔返家鄉南京探親，自小在當地與婆婆生活的她，昨日分享溫馨合照，兩婆孫相當似樣，連阿佘都留言：「你哋兩個好似樣呀！好可愛。」高Ling此行亦周圍歎美食，尋回兒時回憶。雖然進帳不少，但向來知慳識儉的她經堂妹介紹去整法式美甲，收費只需約200元人民幣。

同樣憑《新》劇成功打入內地的何依婷，演「曉薇」獲讚演技進步神速，她亦接了多個內地廣告，還有不少仍在接洽中，她昨日受訪時說：「終於有機會返內地工作，啲廣告護膚品、化妝品都有，之前仲拍咗個貓糧廣告，好開心，真係多咗好多工作機會。」提到愛貓肥仔都有助陣拍廣告，問她是否收雙倍酬勞？她笑說：「哈哈！我要培養佢做明星廣告貓，咁我又可以身兼多職，做明星貓經理人。」