拍拖開P放閃 Taylor攬男友共舞 出「啜」招打假

美國流行天后Taylor Swift與美式足球明星Travis Kelce去年被爆撻着，自此2人如膠似漆十分恩愛，但仍然經常被傳戀情純粹是宣傳伎倆。不過，近日網上流傳一條片，片中Taylor與Travis於除夕派對上激咀迎新年，絕對是「真的假不了」！

網上流傳的片段中盛裝打扮的Taylor在踏入2024年的一刻於舞池上擁抱男友咀嘴，片段曝光後，有Fans根據片段推測當時Travis咀完後向女友說了聲「我愛你」。而有傳媒找來專業讀唇師幫手拆解，不過讀唇師表明條片「鬆郁濛」難以知道男方當時向女友說了甚麼。

除了被影到派對上咀嘴之外，網上亦流傳多張他們與賓客於派對上的合照，有眼利粉絲更指原本嘴唇搽到好紅的Taylor疑似被男友錫到甩晒唇膏。

雖然「孖T」盡情放閃，但仍然有不少網民及傳媒懷疑他們的戀情造假。而Travis所屬的美式足球隊肯薩斯酋長的經理人Andre與Aaron Eanes日前公開否認2人的戀情「造假」之外，美式足球聯盟（NFL）的宣傳部高層亦否認藉Taylor名氣谷球賽的票房之說：「啲人認為我哋係『幕後黑手』，但其實我同其他人一樣只知道最初Travis去睇佢開騷邀請佢嚟睇比賽，之後佢哋就喺埋一齊。」

演唱會紀錄片內地登頂 Taylor事業愛情兩得意，她的演唱會紀錄片《Taylor Swift：Eras Tour》上月31日於內地上映以來一直大受歡迎，截至前日，影片的累積票房已高達5,021萬元人民幣（約5,524萬港元），成為中國影史上最高票房音樂紀錄片。