倪晨曦風雨不改晒腿登山

藝人倪晨曦（Elva）每年1月1日都要去行山，這個習慣從未間斷，由還未成為人妻，到現在已是兩孩之母，Elva依然堅持在元旦日早上行山。她分享了今年行山的照片，現年36歲的Elva保持年輕活力，身材曲線完美，絲毫不見歲月痕迹，她又穿上短褲，大晒纖細長腿。