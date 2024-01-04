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倪晨曦風雨不改晒腿登山
藝人倪晨曦（Elva）每年1月1日都要去行山，這個習慣從未間斷，由還未成為人妻，到現在已是兩孩之母，Elva依然堅持在元旦日早上行山。她分享了今年行山的照片，現年36歲的Elva保持年輕活力，身材曲線完美，絲毫不見歲月痕迹，她又穿上短褲，大晒纖細長腿。
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