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周柏豪探訪虎鯨BB
歌手周柏豪日前到廣州出席活動，事前他更前往珠海探訪身長2.3米、體重約200公斤的虎鯨BB，適逢虎鯨BB舉行「滿月」派對，他特別送上「冰魚蛋糕」為牠慶祝。柏豪表示從未這麼近與虎鯨接觸，非常開心。樂園又送了小公仔給他，有一對子女的他笑謂：「開頭佢哋送一隻（公仔），我同佢哋講我諗兩隻先交代到。」
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