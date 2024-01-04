堪輿學家麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）主持無綫節目《玲玲友情報》，昨晚一集主持要選出心目中的公司筍盤，Jojo忽然怕醜，更大爆前排整傷臉部時，藝人李爾晨用低沉聲線向她體貼慰問，又提點她身體最緊要，要照顧好自己，Jojo又含羞答答地借螢幕傳情說︰「真係好多謝你對我嘅關心呀！」