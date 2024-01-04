MIRROR似火箭向前衝 姜濤深夜訴心聲 慶幸克服恐懼

男團MIRROR成員姜濤日前於《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「我最喜愛的歌曲」，亦是他連續4年奪得此獎，打破歌神張學友紀錄。他前晚於社交網發千字長文，大談過往一年經歷無數風波、浪濤，令他成長不少，更慶幸自己能重踏叱咤舞台，在曾經跌倒的地方重新爬起來：「坦白講，昨天剛踏入頒獎禮會場時，內心是害怕的，甚至可說是恐懼，但當看到台下每一個亮起的燈牌，我突然有了無窮力量和勇氣。在很多人眼裏，偶像應該是完美的存在。而我自知身上還有很多缺點，有岩巉的一面，但我希望能成為陪伴着大家，一起去追求完美和進步的人。」又表示過往曾發表大篇感言，現時會將想法付諸行動。