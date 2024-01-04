MIRROR似火箭向前衝 姜濤深夜訴心聲 慶幸克服恐懼
男團MIRROR成員姜濤日前於《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「我最喜愛的歌曲」，亦是他連續4年奪得此獎，打破歌神張學友紀錄。他前晚於社交網發千字長文，大談過往一年經歷無數風波、浪濤，令他成長不少，更慶幸自己能重踏叱咤舞台，在曾經跌倒的地方重新爬起來：「坦白講，昨天剛踏入頒獎禮會場時，內心是害怕的，甚至可說是恐懼，但當看到台下每一個亮起的燈牌，我突然有了無窮力量和勇氣。在很多人眼裏，偶像應該是完美的存在。而我自知身上還有很多缺點，有岩巉的一面，但我希望能成為陪伴着大家，一起去追求完美和進步的人。」又表示過往曾發表大篇感言，現時會將想法付諸行動。
鏡仔一條心進發
至於MIRROR前日亦推出全新團歌《Rocketstars》，寓意是為MIRROR的發展帶來新動力，會一直向上升。MIRROR演繹這首歌時，下定決心許下承諾：「5年過去，在不斷成長的同時，心態上都變得更加強，眾人會不斷提高自己要求，迎接一個又一個的挑戰，追求突破。在2024年，MIRROR會一條心一直向前衝刺，奮力向上，而且像火箭一樣一路向星空進發，永不停步。」至於未來的目標就是做好即將舉行的巡迴演唱會。
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