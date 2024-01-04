滋味難以形容！劉俊謙「挑食」傷腦筋 獨愛港味米線

劉俊謙

男神劉俊謙演技出色，經常挑戰不同角色，原來亦有被考起的時候！他認為難以用表情和言語表達好味道，故不敢挑戰飲食節目，又自言有社恐，愛在家下廚搞「男神廚房」。

劉俊謙昨日化身「試食男神」，到中環譚仔雲南米線試食，自言食辣只屬BB級，今次就挑戰5小辣的「香辣豬紅鳳爪麻辣湯米線」，食到舔舔脷，挑戰成功！問到台灣辣妹還是香港女生較辣？已有女友蔡思韵的他笑說：「香港米線較辣！」他對食有要求，選擇食物時經常猶豫不決：「好得意，心裏面有想食嘅嘢，但永遠諗唔起，所以有個細心又識食嘅朋友好重要。」他指好友馬志威和朱柏康同樣有選擇困難症，若果3人出街食飯會很搞笑，因為考慮食肆已要半小時。

他又說：「媽咪教落食飯要有菜有肉，所以鍾意食譚仔嘅過橋米線，價錢又大眾化。」他指女友比他有主見，下廚亦有天分，睇煮食片照做都很好味，而他間中會做大廚，蒸魚、炒菜外，還會蒸煮肉餅，又自認最叻洗碗，盡顯暖男本色。

接Job受局限 身為演技實力派的劉俊謙原來也有弱點，對於拍飲食節目更有所猶豫：「因為我搵唔到詞語形容好味道，『好食、好鮮』，之後就諗唔到，有啲詞窮。（用表情交代？）好食其實唔多表情，睇過韓國李光洙拍嘅飲食節目，好食得滯係會嬲，表達方法香港未必適合。（但吃播多人睇？）我唔得，食物就鮮，我唔夠鮮，我『鞋口』喇！哈哈！」他提到除夕與家人食飯，未有外出睇煙花，又自爆有社恐，害怕人群聚集的地方，問到型男是否多數有社恐？他說：「我諗好多演員都係，社恐其實係性格內向，冇嘢做就留喺屋企，可能平時見太多人。」