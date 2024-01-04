林家棟遭殃爆大鑊 郭富城狂噴口水 被嘲似異形

藝人郭富城、任賢齊（小齊）及林家棟等昨日出席賀歲電影《臨時劫案》記者會，三人在這部充滿黑色幽默的電影中大放笑彈，又分享「男人之苦」，戴上假哨牙扮劫匪的城城，被家棟嘲笑像「異形」，十分搞笑。

城城、小齊、家棟及孫佳君等昨日到將軍澳一間學校出席活動，家棟更親自駕駛的士接載城城、小齊和化身財神的符家浚到場，之後眾人與現場長者中心的老友記玩遊戲及大派新年禮物，場面熱鬧。

戲中戴上假哨牙飾演悍匪的城城，坦言做演員需要付出和嘗試，完全沒有偶像包袱，不過身旁的家棟和小齊則大爆城城講對白時，經常噴口水到他們面上，家棟更搞笑說：「好似啲異形口水絲咁。」三人在戲中有場大談「男人之苦」的戲份，城城有感而發表示：「現實中有不同階段，自從做咗爸爸就要遷就囡囡，有時小朋友發脾氣又唔聽話，氹佢哋開心又唔成功，搞到好抓狂，但都要接受，亦係一個磨練。」小齊則透露角色像他首歌一樣「心太軟」，任何事情都孭上身，問現實中的他是否一樣心太軟？他笑稱：「我唔係好軟，男人應該硬嘅地方都好硬，肝就唔好太硬。」

小齊擲百萬氹員工 小齊過去一年共開43場巡迴演唱會，他近日豪擲100萬元分給工作人員作鼓勵，家棟在旁扮作酸溜溜表示：「有咩用啫，我哋都冇份。」獲封「絕世好老闆」的小齊則說：「我平時好刻薄佢哋（員工），所以今次係一個補償，同埋大家做得辛苦，畀佢哋好好食餐飯。」而最近同樣舉行巡唱的城城亦有意效法小齊，他透露：「過往我哋都有現金抽獎、抽電話、酒，爭在未有抽車。」至於飾演女的士司機的孫佳君，戲中被城城打劫，但她笑言最想被劫色並打包她回家。她又透露為演好角色，特別向開的士行的朋友取經。