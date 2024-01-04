唔敢高攀佘詩曼 馮盈盈獻身谷收視 做「一日女友」

藝人馮盈盈昨日出席活動宣傳劇集《妳不是她》，為了谷收視，盈盈承諾邀請一位幸運兒做一日「林信」，體驗與她拍拖！同劇的馬貫東則自爆收劇本後發現與彭慧中沒有親熱戲份，大感失落。

無綫劇集《妳不是她》演員馮盈盈、丁子朗、馬貫東和彭慧中等昨日到尖沙咀出席宣傳活動，為了催谷收視，盈盈承諾劇集收視有20點就會親自拍片分享保持身材的秘訣，25點則會邀請一位家庭觀眾扮演男主角「林信」，體驗與她飾演的「夏莉」進行一日約會。

問到收視至今未達20點，會否失望？盈盈和子朗不約而同表示：「收視達20點就當然希望有，已經準備咗福利，但冇特別要求。」他們相信待假期結束後，就會有更多觀眾留家睇電視。對於網民經常把劇集與《新聞女王》作比較，盈盈指兩部劇集種類不同，有幸與佘詩曼作比較是高攀及沾光：「阿佘係兩屆視后，如果攞我哋同佢比較，其實對佢都唔公平。」

馬貫東呻冇得親熱 同劇的馬貫東和彭慧中雖然飾演夫妻，但親熱場面少之又少，馬貫東坦言最初滿心期待，看劇本後發現雙方沒親熱戲份，即大感失落：「我同佢連少少Kiss都冇！」《妳》劇是彭慧中首部參演的劇集，她指馬貫東有好好帶領她拍戲，有不明白時會詢問他的意見。對於收視的期望，馬貫東稱更在意觀眾的回響及反應。