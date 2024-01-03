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Candice「獻身」Sell環保
南非女模Candice Swanepoel在社交網上載自家泳衣品牌的新相，親身示範比堅尼，盡顯修長身材。她在留言加上「可持續發展」標籤，皆因其品牌泳衣幾乎全部採用循環再造物料製造，如魚網及膠樽，夠晒環保！
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