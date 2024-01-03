娛樂

Candice「獻身」Sell環保

南非女模Candice Swanepoel在社交網上載自家泳衣品牌的新相，親身示範比堅尼，盡顯修長身材。她在留言加上「可持續發展」標籤，皆因其品牌泳衣幾乎全部採用循環再造物料製造，如魚網及膠樽，夠晒環保！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc