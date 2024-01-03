否認加盟G-Dragon旗下 Jisoo靠阿哥開路 創業徵才

韓國人氣女團BLACK PINK的4名成員上月落實不會與YG事務所簽個人約，繼Jennie宣布開公司後，Jisoo昨日亦傳出與經營嬰兒食品公司的胞兄開娛樂公司，兄妹檔吸金！

去年8月迎來出道7周年的BLACK PINK，去年12月與YG事務所簽訂團體合約，代表組合活動將繼續進行，粉絲鬆一口氣，不過4名成員決定不與YG續簽個人合約，當中Jennie宣布成立個人工作室「ODDATELIER」，至於Jisoo曾傳出有望加盟前同門師兄Big Bang隊長G-Dragon所屬的公司Galaxy Corporation，但有關人士已否認，昨日再傳出Jisoo將與胞兄合作開公司。

Jisoo的兄長是嬰兒健康食品公司「BIOMOM」老闆，消息指該公司最近擴充業務，開設名為「Blissoo」的娛樂公司，並在招聘網站招聘影音編輯、設計師、藝人保鏢和會計師等職位，廣告更有Jisoo的照片，令人猜測她正是該公司旗下藝人。有韓媒向「BIOMOM」方面求證，職員只表示：「我們很難定義與『Blissoo』之間的關係，也無法得知老闆的家族關係。」

Lisa水着迎新 另一邊廂，BLACK PINK泰籍成員Lisa大前日分享多張靚相，包括身穿比堅尼的照片，她留言：「無法忘懷的2023年。」Jennie亦於同日公開晒玉背的照片並表示：「今年也很感謝大家，明年會以更帥氣的模樣向前走的，我們全部都要健康幸福。」至於Rose上載回顧2023年生活點滴的短片，並寫道：「我學到了很多東西，也成長了不少，大家今年也辛苦了，我愛你們。」