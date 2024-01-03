暢所欲玄：大掃除去舊迎新
來到年底，廣東的一句俗語「年廿八，洗邋遢」又在耳邊響起，傳統堪輿學相信，年底的大掃除可把來年的旺氣引進屋內，趁龍年將至，大家不妨選擇一個適合自己家庭的吉日進行大掃除。首先可以判斷過去一年整體家宅運如何，如果全家人運勢皆是順利的，大掃除可從大門開始往屋內打掃，象徵把旺氣收納到住所內；但如果過去一年不太順心，大掃除可從住所的末端往大門的方向，寓意把不好的運氣掃出屋外。而使用碌柚葉（柚子葉）煮過的水進行清潔，是傳統的做法，可以清除穢氣及霉運，令居所煥然一新。
至於選擇大掃除的日子，只要避免與家中成員的生肖相沖便可。如要選擇最好的吉日，農曆年底之前有3個日子可選，但如家中成員有肖虎、鼠或羊，便應注意下述的日子，以免相沖。
2024年2月2日（農曆十二月廿三日）
吉時：巳時（早上9時至11時）、午時（早上11時至下午1時） ；此日沖虎
2024年1月31日（農曆十二月廿一日）
吉時：辰時（早上7時至9時）、巳時（早上9時至11時）； 此日沖鼠
2024年2月7日（農曆十二月廿八日）
吉時：巳時（早上9時至11時）、午時（早上11時至下午1時） ；此日沖羊
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