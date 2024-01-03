暢所欲玄：大掃除去舊迎新

來到年底，廣東的一句俗語「年廿八，洗邋遢」又在耳邊響起，傳統堪輿學相信，年底的大掃除可把來年的旺氣引進屋內，趁龍年將至，大家不妨選擇一個適合自己家庭的吉日進行大掃除。首先可以判斷過去一年整體家宅運如何，如果全家人運勢皆是順利的，大掃除可從大門開始往屋內打掃，象徵把旺氣收納到住所內；但如果過去一年不太順心，大掃除可從住所的末端往大門的方向，寓意把不好的運氣掃出屋外。而使用碌柚葉（柚子葉）煮過的水進行清潔，是傳統的做法，可以清除穢氣及霉運，令居所煥然一新。