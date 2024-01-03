娛樂

梁家輝細女出嫁 一年雙喜
育有兩女的影帝梁家輝近年喜事重重，繼上年6月大女梁穎晨出嫁後，細女梁靜曦近日入紙跟任職金融業的外籍男友拉埋天窗，家輝一年內兩度榮升外父，認真可喜可賀！
另外，前環球歌手麥家瑜亦宣布結婚，男方James報稱職業是理財策劃師，問到婚訊，麥家瑜透露現時人在外地，待她回港才跟大家講。
麥家瑜麥家瑜
麥家瑜
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc