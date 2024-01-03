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梁家輝細女出嫁 一年雙喜
育有兩女的影帝梁家輝近年喜事重重，繼上年6月大女梁穎晨出嫁後，細女梁靜曦近日入紙跟任職金融業的外籍男友拉埋天窗，家輝一年內兩度榮升外父，認真可喜可賀！
另外，前環球歌手麥家瑜亦宣布結婚，男方James報稱職業是理財策劃師，問到婚訊，麥家瑜透露現時人在外地，待她回港才跟大家講。
麥家瑜
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