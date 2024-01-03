男粉絲穿婚紗攞簽名 陳奕迅被打動就範

歌神陳奕迅（Eason）共6場的跨年巡迴演唱會，雖然在開騷時鬧出歌迷被「強制退票」的風波，但第三場演出如期在大除夕舉行。有男粉絲穿上婚紗邊送飛吻，邊大聲要求Eason送親筆簽名作為新年禮物，經全場起哄，Eason被粉絲打動回贈一個派心動作，並答應圓其心願，以粵、普雙語跟歌迷說：「等等呀，不好意思，5分鐘，唔係30秒。」之後就坐在台邊於CD上揮筆，騷後該男粉絲將「戰利品」相片上載網上，還榮登熱搜。

之前Eason曾因在演唱會上被內地歌迷要求講普通話而有尷尬情況，但在廣州騷上，他仍以廣東話向歌迷送上祝福：「希望大家2024愈簡單愈容易。」

任賢齊派百萬港元 Eason開騷期間，曾專程探望同在廣州舉行巡唱的任賢齊。任賢齊過去1年只放過1周假期，為報答工作團隊並肩作戰，自掏腰包100萬港元給同事抽獎，被封為「絕世好老闆」，他表示：「大家都對我好好嘛！我哋一個不能少，大家都要開開心心過新年。」