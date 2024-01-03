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吳奇隆疑「封鎖」劉詩詩
男星吳奇隆和太太劉詩詩結婚8年，近年屢傳婚變。近日有網民在吳奇隆的社交網留言，但只要含有「劉詩詩」、「離婚」及「出軌」等字眼，都會成「禁字」，只要打上這些字就不能發出去，疑似被吳奇隆設定為封鎖關鍵字，要用符號分隔才能成功發出。而消息一出，吳奇隆曾經上線，之後連字眼「爺寶」也被屏蔽。
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