被讚溫柔可愛 梁朝偉父愛流露 任9歲女孩擺布

三金影帝梁朝偉於內地忙做電影宣傳，早前獲邀拍攝專輯，最特別是負責操刀的攝影師是9歲小女孩笙笙。笙笙年紀雖小，但初生之犢無懼影帝氣場，偉仔亦被女孩完全溶化，甘願任人擺布。

現年62歲梁朝偉於影壇地位超然，不過當面對稚氣小女孩，即由巨星變成慈父模樣。近日他到內地宣傳電影《金手指》，獲安排由年僅9歲的笙笙為他拍照留念，兩人初次見面，笙笙面對偉仔毫不怯場，向偉仔「指指點點」教他擺甫士，又讚偉仔可愛，十分有趣。而這位三金影帝亦十分聽話，要他坐就坐企就企。

笙笙被網民封為中國年紀最小的菲林攝影師，身材嬌小，拿起相機卻甚有大將之風，拍出來的照片質素不俗，完成拍攝後，她還對偉仔豪氣地說：「你去趕飛機吧！讓我送送你。」可謂人細鬼大。她在社交網甫出偉仔電眼靚相時，還留言讚：「他真的好溫柔很可愛。」

別小覷笙笙年紀輕輕，來頭可不少，其父是一名攝影師，她多次在父親的陪伴下，為藝人拍照，鏡頭下粒粒皆星，包括周迅、彭于晏、張藝興和李現等，翻查資料，看到她為李現拍照時，因身高所限，她被人抱起凌空拍攝，拿着相機捕捉李現的俊臉神態。

阿Sa裝胸 不能側睡 另外，偉仔與蔡卓妍（阿Sa）及導演莊文強接受HOYTV主播王凌燕專訪時，偉仔分享戲中飾演炒股致富的角色，但自爆對股票市場一竅不通，但拍攝很好玩，要表現出囂張自信。而阿Sa飾演偉仔背後的女人，需要裝胸，假胸每次花幾小時貼上，又不能側睡，否則胸會皺。至於戴假髮的造型，阿Sa笑言似足Sa媽年輕時的樣子。