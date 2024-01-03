娛樂

甄子丹 無影腳迎新年

甄子丹多年來的身手依然冇得彈。 甄子丹多年來的身手依然冇得彈。
甄子丹多年來的身手依然冇得彈。
前日2024年踏入第一日，不少人在社交網晒相迎接新一年，而身為「宇宙最強」的武打巨星甄子丹亦拎出看家本領，他網晒耍功夫片，見他在私家健身房耍拳，左一拳右一拳，再連環勾拳，最後一招無影旋風腿，再配合字幕特效，踢出「Happy New Year 2024」字樣，夠晒創新！
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