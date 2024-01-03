眾藝人遊日本 報平安 李佳芯學滑雪遇地震 苟芸慧走得及時

日本發生強烈地震，身在當地的藝人不少，李佳芯坦言感受到震動，但平安沒事。苟芸慧透露在地震當日已安全返港，而松岡李那日內會出發到日本探親，並表示對當地多年來的地震應對措施有信心。

日本石川縣前日發生黎克特制7.6級地震，昨日為止有近50人死亡，多個地方發生地裂及房屋倒塌，由於交通及餘震都構成風險，有旅行社即時取消本月到石川的行程。不過，節日期間不少藝人已出發當地旅行，包括李佳芯、苟芸慧、崔碧珈、曾寶儀和梁芷珮等。

視后李佳芯上年年底已出發到當地，更到滑雪場學滑雪，感受節日氣氛，而她昨日受訪時被問到其人身安全和行程是否受影響時，她坦言曾感受到震動，但現時安全，感謝大家關心。而苟芸慧日前都身處日本，更於社交網Po了於京都拍的美照，她昨日回覆已返港，避過地震，着大家不用擔心。旅遊達人梁芷珮一家4口正在東京旅行，她表示全日在外行街，沒有感覺到震動，一切正常，行程亦沒受影響，希望大家都平安。崔碧珈今日返港，同樣於東京的她向大家報平安。至於曾寶儀早前赴日本旅行，她於社交平台發相配文，表示：「人在京都遇地震，北陸沿海海嘯警報，希望大家都平安。」

松岡不擔心安全問題 松岡李那今日將赴日本探親，她坦言已慰問當地親友，不太擔心。松岡昨日受訪時祝願當地人平安：「望今次地震帶來嘅損失係最小，受災嘅人能夠早日恢復安全生活，同時加強對地震嘅意識，全面實施防災措施好重要。」那麼返日本可擔心安全問題？她表示毋須太擔心，雖然地震是可怕的天災，但對日本應對地震的措施有信心。