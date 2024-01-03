娛樂

陳敏之水着晒逆天長腿

陳敏之Fit爆，一雙長腿尤其吸睛。 陳敏之Fit爆，一雙長腿尤其吸睛。
陳敏之Fit爆，一雙長腿尤其吸睛。
「索腿天后」陳敏之雖然已為人母，但身材依然弗爆，早前她為馬國明婚禮擔任兄弟團成員，並趁機與老公於泰國蘇梅島度假，原來當日她都拍下不少性感泳照，趁住前日元旦即大解放，以白色一件頭水着上陣的她大騷招牌43吋逆天長腿，又落水影濕身唯美寫真，見她游水晒腿後，又做Spa保養美腿，難怪長腿又白又滑！
陳敏之在泰國度假，點少得游水！陳敏之在泰國度假，點少得游水！
陳敏之在泰國度假，點少得游水！
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