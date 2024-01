此外,當晚演出的歌手還包括IVE、(G)I-DLE、SHINee、RIIZE及2AM等,2AM是相隔多時合體,他們演繹經典歌曲《This Song》及《Never Let You Go》,又唱出新歌《If you change your mind》,慶祝出道15周年,而當晚亦是RIIZE成員Anton首次與父親尹尚同台演出。