相隔25年助陣 掀集體回憶 徐若瑄再戰紅白 尊尼偶像直播搶客

日本年度大騷《紅白歌唱大賽》前日落幕，雖然沒有前尊尼事務所偶像演出，但節目依然精彩。台灣女星徐若瑄離婚後復出舞台，爆紅組合YOASOBI演唱神曲時，獲半百日、韓當紅偶像夢幻伴舞，引發高潮。

向來是《紅白》常客的尊尼偶像男團，因事務所性侵醜聞全線被飛，但他們的缺席亦沒令今屆《紅白》失色，各個表演環節反而更見心思及驚喜。

上月公布離婚的台灣女星徐若瑄（Vivian）復出舞台，相隔25年以組合BLACK BISCUITS（黑色餅乾）再登《紅白》，還與另一組合POCKET BISCUITS（口袋餅乾）演出特別環節。她先以黑長褸出場，其後脫下外套演出多首名曲，勾起不少日本人的集體回憶。

主持之一的橋本環奈與濱邊美波，為迪士尼100周年特別環節大合唱卻瘋狂走音，笑死網民。男歌手鄉裕美以68歲高齡大跳霹靂舞，成功做出單手倒立。殿堂樂隊X JAPAN隊長YOSHIKI率領HYDE、清春等視覺系主音合唱，悼念去年離世的隊友HEATH。SEVENTEEN成員Vernon與演唱歌手三山宏挑戰連續128人接住劍球的健力士世界紀錄，一開始獲判成功，最後卻慘食詐胡。

YOASOBI獲群星伴舞 全晚高潮落在雙人組合YOASOBI，主音ikura演唱串流破億神曲《IDOL》時獲NewJeans、LE SSERAFIM、乃木坂46、SEVENTEEN及BE:FIRST等日、韓當紅偶像伴舞，造就夢幻舞台，場面壯觀。而男神福山雅治與巨肺天后MISIA冧莊壓軸，最終由紅組相隔2年勝出。

無緣亮相《紅白》的尊尼男團Snow Man，則做直播「搶客」。在長達4個多小時的直播中，9位成員跳唱多首歌曲又陪粉絲倒數，高峰時吸引逾133萬人網上捧場。