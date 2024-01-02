暢所欲玄：貴人（三）

究竟貴人坐在何支為最佳？

相信最理想便是在日支了。但貴人未必一定可以坐下在日支，有時在年支、月支及時支，有些玄學家認為最理想的位置是年支及時支，因可以首尾相顧也。

在四柱之排列而言，若年支為貴人，可以代表祖上有力，可以叼祖上之光。

月柱代表父母兄弟，故月支有貴人，即表示得父母兄弟姊妹之照顧幫助。

日支為貴人，日支為夫妻宮，那麼便可以得到配偶之助力，起碼可以旺夫及旺妻了。

時柱為子女宮，如時支有貴人坐，便表示有了子女之後，自己的運勢向上，子女旺到自己，又或子女孝順，能照顧自己，可以老懷安慰。

依照天乙貴人歌分五行而言，甲戊庚牛羊，甲木見丑未，土為財星，戊土見丑未土為比劫，庚金見丑未土為印星，乙己鼠猴鄉，乙木見子水為印星，乙木見申金為官星，己土見子水為財星，己土見申金為食傷星，丙丁豬雞位，丙丁火見酉金為財星，丙丁火見亥水為官殺星，六辛逢虎馬，辛金見午火為殺星，見寅木為財星，壬癸兔蛇藏，壬癸水見巳火為財星，見卯木為食傷星。

玄學家伍立群