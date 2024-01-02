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吳雨霏囡囡心臟異常
歌手吳雨霏在社交網發文回顧2023年，透露自己正在發燒，又提到細女Noa於2022年出世時患有先天性心臟問題，心臟多了條血管，幸好現時病情已穩定：「當BB情況慢慢穩定後，我給自己一個簡單目標，就是要幫有需要嘅人，但我同自己講不要想太多，做到就做，盡力而為。」
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