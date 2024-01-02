娛樂

安心亞 辣妹出「股」惑
台灣女神安心亞前晚參與台灣的跨年騷時落力跳唱，以黑色低胸貼身透視裝上陣，騷胸又露臀，造型火辣，她與多位作「變裝王后」打扮的舞蹈員同台，揚言：「要挑戰全台最辣！」她更指服裝有大量鏤空剪裁，故無法穿着打底褲，連丁字褲也要特別度身訂造。
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