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黃心穎踢爆家姐有新仔？
藝人黃心穎在社交平台分享2023年的照片，當中疑似令大家姐黃心美的新戀情曝光，引起網民關注。相中見同行5人模仿一旁的猴子圍起來取暖，心穎與老公泥鯭親密擁抱並不出奇，而心美出手翹着身旁男子，網民即揣測對方可能是其新男友。
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