五月天巡唱放煙花 誤中觀眾席

台灣天團五月天前晚起在台中展開巡迴演唱會，而按照慣例，每逢五月天舉行跨年演唱會，都會在現場放煙花，然而今年卻發生小插曲，有指煙花射到觀眾席，又傳有6人要前往現場醫護處處理傷勢，也有粉絲稱衣服被燒到，昨日唱片公司就此事回應：「立即由醫護處理傷勢後，觀眾目前皆已無大礙，後續我們也會持續關心。」