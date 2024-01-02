去舊迎新「蜜蜜」放閃 湯洛雯浪漫12秒 黃翠如回憶相識時

圈中不少藝人都在2023年尾回顧過去一年，蕭正楠與黃翠如、馬國明與湯洛雯、關楚耀與太太等甜蜜夫妻紛紛大晒過往的甜蜜點滴，迎來開心幸福的2024。

新婚視帝馬國明在內地完成工作後，日前急返港與老婆湯洛雯倒數，靚湯晒出溫馨短片，一開始二人排排坐，大跳心心舞兼嘟嘴錫錫，之後逐個月重溫結婚大事，由去年初視察場地、年中旅行再到年尾結婚，最後他們在婚禮上互相依偎欣賞煙花，短短12秒已閃到爆！

而相識10載，結婚6年的蕭正楠（阿蕭）與黃翠如亦不時恩愛放閃，惹人羨慕。前日翠如在倒數前晒出與阿蕭的合照，二人似乎去了外地旅行，相中滿天白雲，他們心情與天空一樣好，翠如寫道：「2023，我們的第6年。你說，最近經常想起我們認識的那年，剛剛10年前。那時我總是駛着滿滿刮花痕的四驅車開工，車殼塵土飛揚，車中糟糟亂亂，你總是在想，她真正身份其實是地盤女工嗎？然後，你接收了這位地盤女工，也接收了她的凌亂和搗亂。」

阿蕭最叻搵嘢 翠如接受本報訪問時，被問到2024年希望會有哪方面的改變，她謂：「我希望今年唔好咁論盡啦！過去一年我成日都唔見嘢，今年唔好嘞！希望記性好啲！（咁想老公有咩進步？）我希望佢可以將我唔見咗嘅嘢搵番晒出嚟。」阿蕭又謂：「咪搵番晒囉！你唔見咗嘅嘢都係我搵番，一日問我幾次，『我銀包喺邊？我電話喺邊呀？』」此外，去年11月低調成為人夫的關楚耀亦晒出婚照，見他與太太Joann在煙花下甜蜜咀嘴，又相擁起舞，非常浪漫。