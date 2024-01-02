譚俊彥新年目標 挑戰喜劇減殺氣

視帝譚俊彥（Shaun）前晚出席倒數活動，他自爆女兒是「北京製造」，最近帶她重回了第一次出現的地方，又提前恭喜佘詩曼，對她再奪視后信心滿滿。

視帝譚俊彥（Shaun）、歌手谷婭溦和周吉佩（吉吉）等人前晚出席倒數活動《福佑香江同心邁向 2024》。眾歌手輪番在台上獻唱，並一起倒數，迎接新一年。

Shaun表示最近放假帶了孩子回北京滑雪，指今次是相隔8年舊地重遊：「同佢哋去咗以前我同太太拍拖嘅地方。」大爆帶女兒去她第一次出現的地方，笑言女兒是「北京製造」，並透露接下來將到馬來西亞開騷。Shaun又計劃挑戰喜劇，希望新一年大家可以一齊笑：「等大家唔好成日見到我都係謀殺。」問到Shaun會否到澳門出席《萬千星輝頒獎典禮2023》？Shaun表示不一定：「因為我4號就要去馬來西亞，之後都有工作。（唔去支持佘詩曼？）都塵埃落定啦，同埋佢真係好勤力，我提前恭喜佢。」

谷婭溦預告事業有轉變 另外，吉吉指最近首次到內地工作，太太亦有隨行，問到是否借機監視他？吉吉說：「有可能，不過佢始終係擔心我嘅安全。」他自爆經常夫妻檔工作，太太連音樂學校都有份打理。講到新年目標，他指希望下年能夠開演唱會。而谷婭溦透露明年事業將有大轉變，但暫時不想透露：「因為每次講出嚟都唔一定得。」笑指如果成功，她在事業上可以「跳10級」，問到她是不是要轉行性感路線？谷婭溦說：「唔係啦，我冇樣，身材又唔夠性感，我係走自然派。」