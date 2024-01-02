經理人飛身救駕！ COLLAR勁舞連環出事 Winka跳到甩褲？

女團COLLAR每次演出例必勁歌熱舞，不過未知是否舞步太過強勁，在剛過去的除夕倒數直播表演中，發生了疑似連環「跳甩褲」走光事件，更驚動到經理人要立即衝上台救駕！

COLLAR成員Gao、Marf、Candy、Day、Ivy So、芯駖及Winka昨日現身沙田馬場擔任表演嘉賓，吸引大批粉絲到場支持。她們表示是首次到馬場表演，直言既開心又神奇：「因為現場夠光，可以好近好清楚咁見到粉絲。」又表示從未試過投注賽事，透露會趁機小賭怡情碰運氣兼做善事，Day就表示有粉絲向她提供「貼士」：「不過都係得一堆數字，所以睇唔明，或者填好晒飛再畀我好啲，哈哈！」

接收器飛脫繼續唱 提到Winka於跨年倒數演出期間，疑似打底褲鬆脫並單邊滑落，而Ivy So亦有疑似走光情況，Winka解釋：「呢條唔係打底褲，因為我着裙，將無線咪接收器用條帶箍喺大髀，唱到一半就鬆咗出嚟，所以全程喺冇耳機下唱歌，之後都問粉絲有冇片段畀我睇番有冇走音。」一眾成員即大讚她執生能力強，Ivy So亦澄清未有走光，因每次演出都會做足安全措施，加上事前會在公司穿上歌衫試跳，確保萬無一失，最厲害試過跳唱時飛甩接收器。