娛圈單打：床上激咀惹負評 露出唔等於勝出

TVB新劇《妳不是她》開播，以男女主角丁子朗、馮盈盈床上激咀做賣點，丁子朗更加裸露上身上陣，不可謂不搏殺。這些年，大台劇集灑鹽花已成慣技，連剛落幕的熱爆劇《新聞女王》，阿佘也要跟何廣沛肉搏。係就係搶盡眼球，但是否等於觀眾全盤受落呢？

嗱，今次丁丁同FYY床上纏綿，從大台官方社交網的反應可見，觀眾似乎唔多賣帳。紛紛留言：「電視真不需要濫拍調情戲」、「教壞細路」、「即刻熄機」、「點解次次都要加上呢啲情節？有乜嘢作用？」、「江郎才盡」……近乎一面倒負評。

點解會咁㗎？有嘢睇唔係皆大歡喜嗎？講真，床戲、激咀、肉搏，的確有Talking Point，亦肯定引到宅男想入非非，流晒口水，之但係電視節目講求入屋，貴在老少咸宜，若父母開住電視、仔女睇住電視，又真係無可避免引發尷尬。畢竟，正常阿爸阿媽都唔會喺仔女面前咁樣親熱法啩，一陣讀幼稚園嘅囝囝睇完電視問起，都真係唔知點答。

從中亦可發現，原來香港觀眾某程度上依然保守。即係咁，TVB開台56年，早已深入民心，儘管近年收視無復當年勇，年年業績見紅，但依然係唔少家庭的免費娛樂。一味狂灑鹽花，不理觀眾層面為何，隨時引起反效果。

好似之前大受歡迎的《下流上車族》，賣溫情貼地，一樣贏得收視和口碑。再睇吓近年韓劇席捲全球，其實不少愛情劇的表達都非常含蓄，鮮有床戲。好似《愛的迫降》夠晒經典，頂多都係得男女主角咀嘴，想睇少少肉都咪使旨意！