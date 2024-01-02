中娛星動：內地跨年騷 真唱見高低 蔡依林晒功架 孟子義魔音懾人

自五月天疑假唱風波後，內地跨年騷多標榜真唱，其中台灣天后蔡依林以18分鐘串燒跳唱歌加上火辣舞衣贏盡好評；另一真唱的內地小花孟子義則憑魔音被罵上熱搜，事後她在社交網發文致歉。

前晚內地6大電視台及多個網上平台齊舉行跨年晚會，百花齊放，不過自從發生台灣組合五月天疑假唱風波後，內地網民對於現場演繹尤其關注，甚至有電視台打正真唱旗號，在此標準下各人的唱功高下立見。其中台灣天后蔡依林（Jolin）相隔11年再次現身湖南衞視跨年晚會，18分鐘串燒歌火力全開，演出大獲好評，就算邊跳邊唱也不影響發揮，誇她「實力功底真的太強」、「蔡依林教你甚麼是真跳唱」，Jolin先後換上綠色閃片裝騷長腿及粉紅露腰舞衣跳唱多首金曲，是全晚的高潮所在。

除Jolin外，有「小巨肺」之稱的歌手鄧紫棋（G.E.M.）及金曲天后孫燕姿的演出同獲讚賞，G.E.M.將演唱會舞台搬上跨年晚會，飆高音無難度。

向周華健道歉 然而，晚會上亦出現翻車場面，有「最美穆念慈」之稱的內地小花孟子義就憑「魔音」出位，「孟子義跑調很突出」及「孟子義開口嚇死我了」成網上熱搜，她在江蘇衞視跨年晚會上與周華健、顏人中等合唱周華健的名曲《讓我歡喜讓我憂》，副歌時她明顯比別人慢半拍，音準亦出問題，跟其他人不在一個調上，被網民斥她毀了經典，她事後在社交網道歉：「對不起周華健大哥，對不起大家，我真的盡力了！」此外，電影《封神三部曲》男星于適、男團TFBOYS出身的王源與王俊凱也被網民歸為難聽之列。

白鹿被質疑假唱 另外，晚會有不少頂流花旦助陣，趙露思的敦煌舞廣受好評，白鹿則被質疑假唱，有網民指她的口形跟聲音對不上，未舉咪已有歌聲，不過有網友解釋因為是跳唱，所以一般有墊底聲，算不上假唱。