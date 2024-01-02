張敬軒《叱咤》奪「我最喜愛的男歌手」 陳蕾揮低李幸倪 膺女歌手大贏家

年度盛事《叱咤頒獎禮》於元旦夜派發樂壇第2張成績表，電台寵兒林家謙成為歌王，而陳蕾雖然在計播放率的「叱咤十大」歌曲獎被Gin Lee壓倒，但就包攬歌后等共4個獎項。至於張敬軒奪得「至尊歌曲大獎」，更拿下「我最喜愛的男歌手」。

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚假亞博盛重舉行，頒發共49個獎項，張敬軒孖撞樣的林家謙打頭陣為頒獎禮揭開序幕，他們更相當合拍，在鏡頭前齊扮揸咪發言，之後許廷鏗、馮允謙、湯令山、李幸倪（Gin Lee）、陳蕾等近百歌手單位分批輪流登場。男團MIRROR齊腳上台時全場尖叫聲不斷，而「鏡粉」各據一方，現場播出姜濤、Anson Lo、Ian及Edan的「我最喜愛的歌曲大獎」候選歌曲時，各派粉絲即舉牌狂嗌，叫聲震撼場館。

公布「生力軍」的得獎名單後，現場頒發重點獎項之一「叱咤十大」歌曲獎。姜濤是首位上台攞獎的MIRROR成員，猶記得去年在同一頒獎台，目測近200磅的他一度暴走衝落台，事隔1年作全黑打扮的他終於擺脫「不瘦降」，明顯清減不少，而他亦表現得相當內斂，得獎感言簡短：「多謝MIRROR，多謝今年人生所有嘅浪濤。」之後他將獎項放在地下，跟舞蹈員載歌載舞，跳到氣喘，「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）全程尖叫。

Gin Lee在歌曲獎揮低「死敵」陳蕾得第2位，她感謝英皇老闆楊受成及唱片公司，而張敬軒相隔16年後憑《隱形遊樂場》登上第一位獲「至尊歌曲大獎」，軒仔分享得獎感受時表示：「多謝大家，電台、DJ朋友每位同事，喺大氣電波當中一直支持首歌嘅朋友，呢首歌對我嚟講係腦海中普通旋律，但係填詞人賦予咗生命力。」他又多謝有份參與這首歌的幕後單位、團隊及老闆楊受成。

Ian首入男歌手三甲 而Ian成為第2位得獎的MIRROR成員，連續第2年獲「叱咤樂壇唱作人」銅獎，銀獎得主是再度上頒獎台的陳蕾，她表現興奮：「我攞唱作人好開心，未攞過銀獎，呢個身份對我太重要，我曾經好迷惘，我其實好渣，點知會成為唱作人。我花好多時間搵自己嘅價值，發現由出世到依家就係獨一無二，我好誠實將感受去寫歌曲，我對世界有感覺就可以繼續挖多啲內心嘅嘢寫歌。」至於金獎得主是三連冠的林家謙，同時再獲「叱咤樂壇作曲人大獎」。

頒發一系列幕後人獎後，本年度「叱咤女歌手」金銀銅得主誕生，銅獎是入行12年的Serrini，銀獎則是Gin Lee，她帶淚表示曾打算放棄歌手路：「當時好懷疑自己，仲有冇前途，好在當時多朋友、粉絲陪住我，仲畀我遇上依家嘅公司，畀我勇氣再一次去追夢。」她又說：「我會用音樂陪大家一齊拚搏、生活同追夢，相信自己。」同時她會繼續努力：「明年會攞更好嘅成績。」至於首次摘下金獎的陳蕾在台上多謝唱片公司，她更奪下「我最喜愛的女歌手」獎，連奪4獎成為女歌手大贏家。而Ian打入三甲得「叱咤男歌手」銅獎，金獎得主是林家謙，他全晚共得3獎。

姜濤發冷笑 頒獎禮接近尾聲時，MIRROR終於總動員上台領獎，連續第3年憑票選拿下「我最喜愛的組合」，到終極階段，姜濤大熱倒灶，被林海峰指「十年磨一劍」的張敬軒抱走「我最喜愛的男歌手」，上台領獎的軒仔「嘩嘩聲」連聲多謝：「多謝投我每一票嘅朋友，參加《叱咤》咁多年，我知啲票數來自其他歌手嘅歌迷，我好少喺公開場合多謝MIRROR，我喺社交網好多都係MIRROR嘅粉絲。」而姜濤亦不負眾望，成就四連霸佳績，憑《濤》獲得「我最喜愛的歌曲大獎」，但他似乎不太開心，未知是否因失落「我最喜愛的男歌手」關係一度冷笑，致謝時一句起兩句止：「估唔到，我會做好啲。」

陳蕾攞獎攞到手軟，更登上歌后寶座！

陳卓賢捧走唱作人銅獎。

李幸倪在歌曲獎打入三甲，更奪得女歌手銀獎。 林家謙在創作方面連捧兩個大獎，在台上呼籲其他歌手切勿追數。 姜濤狀態回勇，更贏得「我最喜愛的歌曲大獎」。

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 部分得獎名單